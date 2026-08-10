Wildberries опровергла сообщения о массовом закрытии ПВЗ

Wildberries опровергла слухи о массовом закрытии ПВЗ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Wildberries опровергла информацию о якобы массовом закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в российских регионах. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

«На самом деле компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года», — заявили в RWB.

По данным компании, сеть ПВЗ насчитывает 98 тысяч точек — на 13% больше, чем годом ранее. При этом число заявок от партнеров на открытие новых пунктов за последнее время выросло почти вдвое.

Ранее в Wildberries объявили о запуске новой партнерской программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров. Инициатива направлена на поддержку продавцов, пострадавших от недавних атак на логистические объекты компании. В рамках программы владельцы и арендаторы свободных помещений по всей России могут стать партнерами маркетплейса.