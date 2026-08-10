На Западе сравнили российский Су-35 и шведский Gripen Фото: пресс-служба Западного военного округа

Американское издание The National Interest сообщает, что по совокупности летно-технических характеристик российский истребитель Су-35 значительно превосходит шведский JAS 39 Gripen. Это сравнение становится особенно актуальным на фоне возможного появления «Грипенов» в составе украинских ВВС в ближайшем будущем.

Оба самолета относят к поколению «4+», однако их конструктивные философии кардинально отличаются. Шведская машина делает ставку на сетецентрическую войну и возможность рассредоточенных действий, тогда как российский «Фланкер-Э» ориентирован на грубую силу, скорость, размер и дальность. Эксперты подчеркивают, что JAS 39 создавался для холодной войны со взлетом с обычных шоссе, а Су-35 является тяжелым истребителем для завоевания господства в воздухе.

По техническим параметрам Су-35 выглядит мощнее: он быстрее, обладает большей дальностью полета и оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. Однако шведский самолет компенсирует это мощным комплексом радиоэлектронной борьбы и высокоинтегрированными каналами передачи данных.

При этом истребитель Су-35 прошел модернизацию и получил новый радар с активной фазированной антенной решеткой. Это повысит точность обнаружения целей.