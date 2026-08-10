В Дагестане умер затянутый ремнями в колыбели ребенок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасавюрте следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, найденного мертвым в собственной колыбели. Тело ребенка обнаружили в одном из частных домов, при этом малыш был плотно зафиксирован в спальном месте с помощью специальных ленточных ремней. Подробностями поделилась пресс-служба местного СК.

«Следственное управление обращает внимание родителей и других взрослых на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности при нахождении малолетних детей дома. Оставление маленького ребенка без надлежащего присмотра даже на непродолжительное время может привести к непоправимым последствиям», — сообщили в «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что по данному факту организована доследственная проверка. Специалистам предстоит установить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям взрослых.

Эта трагедия произошла спустя непродолжительное время после резонансного случая в Кузбассе. Там в больнице скончался семилетний мальчик, который провел несколько дней в коме из-за сильного перегрева. Ребенок оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии после того, как его мать надолго заперла его в машине на солнцепеке.