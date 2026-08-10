Bloomberg: Трамп спровоцировал глобальную катастрофу, истощив запасы оружия США Фото: REUTERS.

Желание Дональда Трампа вести войну с Ираном привело к критическому истощению стратегических арсеналов США. Об этом пишет Bloomberg.

Как передает издание, Пентагон израсходовал почти все запасы высокоточных наступательных ракет, включая комплексы ATACMS и PrSM, а также крылатые ракеты морского базирования.

По оценкам специалистов аналитического центра CSIS, американские вооруженные силы задействовали около двух третей имеющихся ракет Patriot и почти половину систем противовоздушной обороны (ПРО) THAAD. Такой дефицит существенно ограничивает возможности Вашингтона в сфере оперативного реагирования и поддержания глобальной безопасности на нескольких направлениях.

По данным СМИ, руководство Пентагона требует от ведущих предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) срочно нарастить темпы выпуска вооружений. Тем не менее, по оценкам аналитиков профильного института CNAS, на полноценное восполнение стратегических запасов и восстановление обороноспособности страны уйдут долгие годы.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Дональд Трамп якобы потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет у армии США. Чуть позже NBC сообщило, что руководство военного ведомства экстренно созвало совещание по вопросам поставок и нехватки боеприпасов.

На этом фоне глава Белого дома выступил с резкой критикой публикаций СМИ о дефиците вооружения у американской армии. Он заявил, что распространение таких «предательских» публикаций вредит безопасности страны, поэтому власти будут строго наказывать виновных «длительными тюремными сроками».