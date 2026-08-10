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НовостиПолитика10 августа 2026 11:03

Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ на заседание президиума Госсовета РФ

Путин обсудит развитие общественного транспорта в регионах России на заседании президиума Госсовета
Семен ЗИМИН
Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ на заседание президиума Госсовета РФ

Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ на заседание президиума Госсовета РФ

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бурятии город Улан-Удэ, где примет участие в заседании президиума Государственного совета РФ. Ключевой темой встречи станет развитие общественного транспорта в российских регионах.

В рамках поездки российский лидер в режиме видео-конференц-связи поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Прошлый визит Владимира Путина в Бурятию состоялся ещё в 2023 году.

Напомним, 7 августа глава государства проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Тогда детали встречи в Кремле не разглашались. До этого глава государства обсудил с Совбезом вопросы поставок материалов для серийного выпуска вооружений.