Украинский суд изменил меру пресечения экс-главе офиса Зеленского Ермаку Фото: REUTERS.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об изменении меры пресечения бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Ему расширили географические ограничения на передвижение, добавив к столичному региону ряд новых областей.

Инициатором смягчения режима стала защита подозреваемого. Поводом для обращения в суд послужило одновременное поступление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) официальных писем от командиров нескольких воинских частей, выступивших в интересах Ермака.

Ранее Ермак не мог покидать Киев и Киевскую область без специального разрешения следователя. Теперь география поездок значительно шире. В обновленный список вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Кроме того, разрешен транзитный проезд через другие регионы страны.

Напомним, что Ермак задержан в Киеве в мае по подозрению в отмывании денег через коррупционную схему и легализации порядка 460 млн гривен.