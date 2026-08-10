Умерла Тедде Мур, актриса из сериала "Клан Кеннеди"

Умерла актриса Тедде Мур, известная по роли мисс Шилдс в фильме «Рождественская история» (1983) Фото: кадр из фильма.

Умерла актриса Тедде Мур, известная по роли мисс Шилдс в фильме «Рождественская история» (1983) и миссис Шоу в «Клан Кеннеди» (2011). Она скончалась в возрасте 79 лет в Хантсвилле, Онтарио. Мур долго боролась с рассеянным склерозом и ушла в окружении близких, пишет Page Six.

Мур, родившаяся в 1943 году, прославилась благодаря своей роли учительницы Ральфи Паркер в фильме Боба Кларка, который получил премию «Джини». Она также сыграла мисс Шилдс в продолжении «Это семейное» (1994).

Актриса продолжила карьеру, снимаясь в фильмах и телесериалах, включая «Человек на чердаке» (1990), «Клан Кеннеди» (2011) и «Ее волшебное Рождество» (2017). В 2009 году ей диагностировали рассеянный склероз, но она не прекратила работу.

Мур была замужем за режиссером Дональдом Шебибом и родила троих детей: Сюзанну, Ноа и Зои. Также актриса удочерила девочку Чонс Друри.

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