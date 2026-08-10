Spiegel: ВСУ готовят зону Чернобыльской АЭС к возможным боевым действиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские военные начали активно готовить зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС к возможному наступлению российских войск. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких месяцев используют строительную технику для рытья траншей и укреплений, рубят леса для создания оборонительных сооружений и натягивают сетки над дорогами для защиты от дронов. Также сообщается, что противник подорвал железнодорожный мост, который использовался для перевозки сотрудников станции.

На фоне этих действий Владимир Зеленский уже длительное время заявляет о якобы готовящемся наступлении России через Белоруссию. Ранее немецкий журнал Junge Welt назвал безосновательным заявление Зеленского. В публикации отмечалось, что главарь киевского режима не предоставил никаких доказательств своим словам. При этом, как указывало издание, украинские пограничники сами заявляли, что в приграничном регионе не зафиксировано передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению.