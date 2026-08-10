Роспотребнадзор заблокировал около 32 тысяч сайтов с нелегальными БАД Фото: REUTERS.

Специалисты Роспотребнадзора пресекли деятельность около 31,6 тысячи интернет-ресурсов, незаконно продававших биологически активные добавки. Под блокировку попали площадки, предлагавшие опасную продукцию или товары без обязательной государственной регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди изъятых из продажи наименований значатся комплексы с превышением допустимой концентрации нормируемых веществ. Кроме того, заблокировано распространение смертельно опасного аконита джунгарского. Ведомство напоминает, что бесконтрольный прием таких средств угрожает здоровью.

Эксперты призывают россиян покупать добавки исключительно у официальных дистрибьюторов и внимательно проверять разрешительные документы. При возникновении вопросов к качеству продукции следует обращаться на горячую линию Единого консультационного центра.

Напомним, в начале июня Роспотребнадзор заблокировал более 15,8 тысячи сайтов с запрещенными БАДами. Тогда же в ведомстве заявили об усилении борьбы с незаконной продажей БАДов в интернете.