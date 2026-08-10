Путин встретился с восьмиклассником, который пригласил президента в Бурятию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин встретился в Бурятии с восьмиклассником Вячеславом Казекиным, финалистом конкурса «Большая перемена», который на прошлой неделе пригласил главу государства посетить республику.

Школьник признался, что не ожидал такой быстрой реакции президента, и попросил помочь ему с поступлением в Иркутское суворовское военное училище. Вячеслав мечтает стать пилотом.

«Решим», — коротко ответил Путин.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин в Красноярске пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена», один из участников пригласил президента в Бурятию и спросил, как тот настраивает себя на успех. Российский лидер определил победу как преодоление самого себя.

Также сообщалось, что финалисты «Большой перемены» восторженно встретили появление президента. На сцене мероприятия Путин сыграл в футбол с соведущим церемонии, вернув два паса, после чего обратился с приветственной речью.