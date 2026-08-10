С рэпера Влади* принудительно взыщут штраф в размере 31 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы начали принудительное взыскание денежных средств с известного рэпера Владислава Лешкевича*, выступающего под псевдонимом Влади*. Причиной стал неоплаченный штраф за несоблюдение правил работы иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В ноябре минувшего года московский суд назначил музыканту наказание по статье Кодекса об административных правонарушениях. В протоколе указывалось, что Лешкевич* вел деятельность в качестве иноагента, но при этом не подал необходимого заявления в Министерство юстиции России. Сумма первоначального штрафа в материалах дела не уточняется.

Из судебных бумаг следует, что рэпер не погасил задолженность в установленный полугодовой срок. В связи с этим в мае текущего года суд оформил исполнительный лист. На его основании сотрудники Федеральной службы судебных приставов возбудили производство по делу.

В настоящее время с Владислава Лешкевича* принудительно взыскивают сумму в размере 31,1 тысячи рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* за нарушение правил деятельности иностранного агента. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

* — Внесены в реестр иностранных агентов Минюста