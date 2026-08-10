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НовостиОбщество10 августа 2026 11:36

Родные Ивана Краско спустя год после его смерти не установили памятник на могиле

Сиделка актёра Ивана Краско посетила кладбище и рассказала, что место захоронения до сих пор не благоустроено
Анна АДАМАЙТЕС
Родные Ивана Краско спустя год после его смерти не установили памятник на могиле

Родные Ивана Краско спустя год после его смерти не установили памятник на могиле

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Спустя год после смерти народного артиста России Ивана Краско на его могиле в Санкт-Петербурге до сих пор нет памятника. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на сиделку актёра Дарью Пашкову, которая посетила Комаровское кладбище в первую годовщину ухода артиста.

По её словам, место захоронения так и не удалось полностью благоустроить. Иван Краско похоронен рядом со своим сыном, актёром Андреем Краско, на могиле которого давно установлен мемориал из чёрного мрамора с портретом и изображением подводной лодки.

Пашкова также посетовала, что многие, кто провожал актёра в последний путь, спустя год не пришли на кладбище. Сама сиделка, которая называла Краско своим дедушкой, призналась, что не было ни одного дня без мыслей о нём.

Ранее KP.RU писал, что народный артист России Иван Краско завещал похоронить себя в военно-морской форме и рядом с сыном Андреем на Комаровском кладбище в Петербурге. Его последняя воля была исполнена в августе 2025 года.

«Никто из родных не пришел»: В годовщину со дня смерти Ивана Краско на его могиле так и не установили памятник