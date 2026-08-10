Родные Ивана Краско спустя год после его смерти не установили памятник на могиле Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Спустя год после смерти народного артиста России Ивана Краско на его могиле в Санкт-Петербурге до сих пор нет памятника. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на сиделку актёра Дарью Пашкову, которая посетила Комаровское кладбище в первую годовщину ухода артиста.

По её словам, место захоронения так и не удалось полностью благоустроить. Иван Краско похоронен рядом со своим сыном, актёром Андреем Краско, на могиле которого давно установлен мемориал из чёрного мрамора с портретом и изображением подводной лодки.

Пашкова также посетовала, что многие, кто провожал актёра в последний путь, спустя год не пришли на кладбище. Сама сиделка, которая называла Краско своим дедушкой, призналась, что не было ни одного дня без мыслей о нём.

Ранее KP.RU писал, что народный артист России Иван Краско завещал похоронить себя в военно-морской форме и рядом с сыном Андреем на Комаровском кладбище в Петербурге. Его последняя воля была исполнена в августе 2025 года.

«Никто из родных не пришел»: В годовщину со дня смерти Ивана Краско на его могиле так и не установили памятник