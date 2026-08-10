Тела двух пропавших во время купания детей нашли в Геническе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Геническе нашли тела двух подростков, которые пропали во время купания в Азовском море. Трагедия произошла накануне, 9 августа, а поиски завершились только утром следующего дня. Об этом пишет «КП-Херсон» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Херсонской области Ирину Кравченко.

По словам детского омбудсмена, поисково-спасательные работы официально закончены. Тела 16-летнего и 14-летнего мальчиков обнаружили в воде с интервалом примерно в два часа. Ирина Кравченко подчеркнула, что окончательное подтверждение личностей погибших должны дать следователи после всех необходимых экспертиз, и призвала местных жителей не делать поспешных выводов до официальных заключений компетентных органов.

В масштабной поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, полиции, военной полиции, Росгвардии, а также кинологи, волонтеры и казаки. Специалисты обследовали прибрежную зону и близлежащие дворы, используя квадрокоптеры с тепловизорами для обнаружения следов. Ночью поиски пришлось приостановить, однако за это время был организован дополнительный сбор добровольцев для усиления группы.

Тело первого ребенка нашли рано утром 10 августа, а второго — примерно в 10 часов утра того же дня. После обнаружения тел все оперативные службы свернули работу на пляже. Прокуратура Херсонской области уже начала проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU рассказывал, как тело 14-летнего мальчика, пропавшего в горной реке Сочинка, обнаружили спустя пять дней поисков. Его унесло сильным течением горной реки.