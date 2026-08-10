МИД Ирана: Тегеран не убедили объяснения Киева по атаке на иранское судно Фото: REUTERS.

Официальный Тегеран не принял объяснений Киева относительно инцидента с иранским судном в Каспийском море. Иранская сторона считает, что удар по гражданскому кораблю не был случайностью. Такую информацию предоставил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге.

«Мы очень четко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это удар по иранскому торговому судну было непреднамеренно», — указал дипломат.

Багаи добавил, что Киев обязан возместить нанесенный ущерб. Он предупредил, что если Украина откажется от компенсации, то Тегеран «сам выплатит компенсацию».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Иран рассматривал вариант симметричного ответа на атаку. Планировался удар баллистической ракетой малой мощности по одному из украинских морских портов. В Тегеране полагали, что такой символический шаг мог бы поставить точку в конфликте между странами.