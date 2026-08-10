Путин призвал не допускать обезлюживания территорий России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин призвал не допускать в стране депопуляции территорий. Он заявил, что важно продолжать поддерживать политику, где маленькие города будут приоритетом для властей. Важно поддерживать такие населения и стремиться к их естественному росту. Об этом Путин рассказал на встрече со специалистами по планированию городской среды.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, другие возможности IT», — говорится в сообщении главы России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ считает, что проблема демографии — это не пустые слова. Путин подчеркивал, что важно создать такие условия в России, чтобы люди хотели не только создавать семью, но и становиться многодетными родителями.