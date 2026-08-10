Делегация Алтайского края нашла новых партнеров в Юго-Восточной Азии

Фото: Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по протокольной деятельности и внешним связям.

Делегация Алтайского края вернулась из рабочей поездки во Вьетнам, которая охватила два крупных экономических центра страны — Хошимин и Кантхо. Помимо участия в престижной профильной выставке, члены правительства и представители предприятий края провели переговоры с вьетнамскими коллегами, обсуждая конкретные шаги по наращиванию товарооборота.

Основной точкой деловой программы стала 30-я выставка технологий для пищепрома и упаковки «Vietfood & Beverage — Ho Chi Minh 2026». Делегация провела переговоры с представителями Народного комитета Хошимина. Стороны подчеркнули, что нынешний уровень сотрудничества органично вписывается в вектор стратегического партнерства, заданный руководителями двух стран. Вьетнамская сторона в лице заместителя директора департамента промышленности и торговли Ле Ван Заня подтвердила, что развитие связей с Россией остается безусловным внешнеполитическим приоритетом.

Не менее значимыми стали встречи с руководством отделения Торгово-промышленной палаты Вьетнама и бизнес-ассоциацией Хошимина (HUBA). Вьетнамские импортеры проявили живой интерес к алтайским сырам и растительным маслам. Заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин презентовал инвестиционную карту края, сделав акцент на льготных условиях для инвесторов.

«Отношения России с Вьетнамом имеют давнюю и дружественную историю, подкрепляемую практическим взаимодействием в различных сферах. Для Алтайского края мы видим перспективу в расширении торгово-экономических связей с Вьетнамом, в том числе в наращивании экспорта алтайской продукции пищевой промышленности», - отметил Алексей Ерохин.

Следующим пунктом маршрута стал город Кантхо, расположенный в дельте Меконга. Здесь делегацию принял местный Народный комитет. Стороны договорились обмениваться информацией не только по продовольствию, но и по туристическому потенциалу.

Кроме того, на выставке в Хошимине свою продукцию на коллективном стенде «Сделано в России» презентовали «Алтайское поместье» и ЗПС «Плавыч». Для них, а также для других компаний делегации были организованы целевые встречи с потенциальными закупщиками.

Таким образом, рабочая поездка алтайской делегации во Вьетнам стала логичным продолжением внешнеэкономической стратегии края, открыв новые ниши как для продовольственного экспорта, так и для перспективных проектов в сфере туризма и инвестиций.