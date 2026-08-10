Актёр Роман Маякин тайно женился в Москве: праздник прошел в славянском стиле Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Роман Маякин, известный по ролям в сериалах «Сладкая жизнь» и «Триггер», официально женился. Актер заключил брак с психологом Кристиной Вайсберг, а торжество прошло в Москве в минувшие выходные. Об этом пишет StarHit.

По данным источника, церемония состоялась 8 августа в узком семейном кругу. После регистрации молодожены арендовали катер и устроили прогулку по Москве-реке вместе с гостями.

Праздник выдержали в славянском стиле: влюбленные обменялись венками и шли к алтарю босиком по ковру. На борту гостей развлекали девушки в традиционных русских костюмах, а молодым подарили вязаные игрушки на удачу. Невеста блистала в белом платье с открытыми плечами, пышными драпировками и ярусами по бокам, дополнив образ распущенными волосами и минималистичными украшениями.

Жених выбрал более неформальный стиль: темный костюм свободного кроя и белую футболку вместо рубашки. Пара встречается с 2021 года, причем избранница младше актера на 11 лет. Ранее Маякин уже был женат на Елене Кулевой, от брака с которой у него растет 15-летний сын Михаил.

В прошлом месяце блогер Ида Галич устроила такую роскошную свадьбу, о которой еще долго будет вспоминать и она сама, и все гости. На трёхдневное торжество потратили сумму, которой хватило бы на квартиру в Москве.