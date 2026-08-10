Врач предупредила о риске инфекций из-за мухи на продуктах

Некоторые продукты после мухи лучше не есть. Фото: Tomasz Klejdysz / Shutterstock / Fotodom

Летом мухи могут стать не просто назойливыми насекомыми, но и источником опасных инфекций, если садятся на продукты. Семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, в каких случаях такую еду лучше выбросить, а когда ее достаточно вымыть. Об этом пишет NEWS.ru.

«Главные переносчики инфекций в наших широтах – мухи. Они обитают на мусорных свалках, помойках и экскрементах животных, поэтому на их лапках и теле могут находиться возбудители серьезных кишечных инфекций: сальмонеллеза, дизентерии, брюшного тифа и даже холеры», – предупредила Самойлова.

По словам врача, если муха коснулась сухого продукта вроде хлеба, сухаря или печенья, для здорового взрослого человека риск невелик. Фрукты и овощи после контакта с насекомым можно тщательно вымыть, а продукты, которые будут полностью приготовлены, также обычно не представляют опасности.

А вот от влажной и скоропортящейся еды – мяса, рыбы, кремовых десертов, ягод, салатов с соусом и нарезанных фруктов – специалист советует отказаться, если на ней побывала муха. Особенно осторожными стоит быть, когда такая пища предназначена для детей, пожилых людей, беременных или людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, что переносчиками опасных инфекций могут быть не только мухи, но и иксодовые клещи, блохи, вши, комары и другие кровососущие насекомые.