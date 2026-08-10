Американский самолет-разведчик из Польши кружит у Калининградской области Фото: REUTERS.

Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II с утра 10 августа ведет наблюдение в воздушном пространстве вблизи Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов, проанализированные РИА Новости.

Воздушное судно поднялось с аэродрома в румынском городе Констанца и примерно в 10:50 по московскому времени начало совершать круговые маневры. К 14:15 экипаж уже выполнил два полных оборота и приступил к третьему витку.

Данный борт ранее был обычным бизнес-джетом, но американская фирма Leidos переоборудовала его для радиолокационной разведки. В обновленном виде машина получила военное обозначение ARTEMIS II, и всего по заказу Пентагона создано две таких единицы. Их главная задача — перехватывать, записывать и расшифровывать сигналы на значительном удалении от цели.

Тем временем заместитель директора департамента по контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что в последнее время НАТО активизировала слежку за РФ в акваториях Балтийского и Черного морей, задействуя как авиацию, так и корабли.