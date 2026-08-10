Путин заявил о выстраивании комплексной системы поддержки участников СВО Фото: REUTERS.

В России сформирована и успешно функционирует комплексная система поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заявлял, что механизмы помощи постоянно совершенствуются с учетом реальных потребностей бойцов и их семей, охватывая медицинскую реабилитацию, социальное сопровождение, трудоустройство и решение бытовых вопросов.

Напомним, для защитников Отечества государство предусмотрело широкий пакет мер поддержки. Разнообразные льготы для участников спецоперации постоянно пополняются, дополняются и уточняются. Сайт KP.RU ранее подробно разбирал и объяснял меры поддержки ветеранов СВО и их семей.