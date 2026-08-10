МИД России призвал дать жесткую оценку атакам ВСУ на Белгород и Нижнекамск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России призвало международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам ВСУ по территории Белгорода и Нижнекамска. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев. <...> Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России», - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев сознательно наносит удары по городам в террористических целях, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижнекамск. В результате ударов ВСУ 10 августа погибли по меньшей мере 13 человек, включая одного ребенка.

Белгород также пострадал от террористических атак ВСУ в ночь на 9 августа. Погибли три мирных жителя, еще 25 человек, включая детей, пострадали.