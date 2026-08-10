Грядет пятая волна: на Западе предположили, чем обернется жара для Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Европе ожидается очередная волна жары. Она уже будет пятой. На Западе пытаются предположить, чем может обернуться высокие температуры для населения. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что это увеличит риск лесных пожаров, поставит под угрозу урожай и приведет к пересыханию рек. По данным Météo-France и Европейского центра прогнозов, во вторник на севере Франции температура поднимется почти до 40°C, в южной Англии – до 35°C, а в пятницу во Франкфурте – до 38°C.

Пятая волна жары в Европе угрожает водным запасам Рейна и Дуная, где низкий уровень воды нарушает судоходство и производство электроэнергии. Изменение климата усиливает экстремальные температуры, перегружая электросети, истощая воду и снижая урожай.

В Италии и Хорватии объявлен красный уровень из-за жары. На юго-востоке Франции, севере Швейцарии, западе Польши и в юго-восточной Европе действует желтый уровень. В Англии также введены предупреждения о высокой температуре.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе побит очередной температурный максимум. Несколько дней назад воздух прогрелся до плюс 42 градусов.