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НовостиВ мире10 августа 2026 12:54

Украинец жестко избил мужчину и женщину железной трубой в Польше

Гражданин Украины напал на своего коллегу на строительной площадке
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Украинец жестко избил мужчину и женщину железной трубой в Польше

Украинец жестко избил мужчину и женщину железной трубой в Польше

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке в польском селе Янувек-Первы украинец жестко избил мужчину и женщину железной трубой в Польше. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

Как сообщается, 44-летний гражданин Украины после окончания смены неожиданно напал с металлической трубой на своего коллегу, нанеся ему серию ударов по голове.

Когда находившаяся рядом женщина попыталась остановить злоумышленника, он переключился на нее, жестоко избив по лицу. Оба пострадавших получили тяжелые травмы, потеряли сознание и были срочно госпитализированы.

Нападавший скрылся, однако полиция оперативно установила его местонахождение. На следующий день беглеца задержали в Новом Дворе. Суд уже санкционировал его арест на три месяца. За содеянное фигуранту грозит длительное тюремное заключение.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как украинские беженцы избили местных за отказ кричать нацистские лозунги.