В Перми самолет выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно ограничил работу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В пермском аэропорту Большое Савино временно прекращена отправка и приём воздушных судов. Причиной этому стало происшествие на взлётно-посадочной полосе. Об этом пишет «КП-Пермь».

В 15:48 по местному времени за пределы ВПП выкатился борт, относящийся к государственной авиации. В связи с этим инцидентом возникли серьёзные задержки в расписании: свои вылеты не могут начать как минимум 10 рейсов в крупные города России, включая столицу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Ярославль. Ещё 12 самолётов, следующих в Пермь, вынуждены кружить в воздухе или ожидать разрешения на вылет в других аэропортах.

В администрации аэропорта пообещали сообщить дополнительно, когда воздушная гавань возобновит работу в штатном режиме. Стоит напомнить, что согласно Воздушному кодексу страны, под термином «государственная авиация» подразумеваются суда, которые задействованы для нужд обороны, охраны общественного правопорядка и защиты граждан от чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что это не единственное авиационное событие за последнее время. Ранее стало известно о трагедии на северо-западе Германии, где легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом. В результате происшествия погиб один человек.