Гормональный коктейль: как концерты и фестивали нагружают организм

Врач Тананакина: Концерты могут обернуться нагрузкой для гормональной системы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Концерты и фестивали дарят яркие эмоции, но с точки зрения физиологии организм воспринимает такие мероприятия как серьезную нагрузку. Световые эффекты, громкая музыка, скопление людей и сильные переживания активируют сразу несколько гормональных систем. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

По словам медика, кортизол и адреналин выделяются не только в опасных ситуациях, но и при сильном эмоциональном возбуждении. Адреналин, к примеру, ускоряет дыхание и повышает пульс, а кортизол - помогает организму справляться нагрузкой. Одновременно с этим активнее работают системы удовольствия: вырабатывается дофамин и окситоцин. В связи с этим человек может одновременно испытывать стрессовую реакцию и радость.

Во время массовых мероприятий происходит и эмоциональное заражение. Если люди вокруг смеются, радуются и подпевают или же, наоборот, паникуют - окружающие зачастую перенимают их состояние. Тревога может быстро распространяться в толпе, уточняет Тананакина.

Снизить уровень стресса на массовых мероприятиях помогают медленное дыхание с длинным выдохом, концентрация на предметах вокруг, поддержание контакта с друзьями и обильное питье воды. Если появляются сильная слабость, дезориентация, боль в груди или одышка, нужно срочно покинуть толпу и обратиться за помощью.

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