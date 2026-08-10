Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло Колумбии Фото: REUTERS.

На западе Колумбии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился всего в 5 км восточнее города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Очаг залегал на значительной глубине — более 100 км, что помогло смягчить разрушительный потенциал подземных толчков на поверхности.

На данный момент информации о пострадавших, разрушениях или серьезных ЧП не поступало, экстренные службы проводят оценку ситуации в регионе.

Эти подземные толчки произошли на фоне недавней природной катастрофы в соседнем регионе. Напомним, 25 июня в Венесуэле было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1, которое унесло жизни более 6 тысяч человек. Местные власти и сейсмологи продолжают мониторить ситуацию на предмет возможных афтершоков в регионе.