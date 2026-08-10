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НовостиПолитика10 августа 2026 13:12

Путин коротко ответил, что для него означает победа

Путин: «Победа - это когда ты преодолеваешь самого себя»
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин встретился со школьником Славой Казекиным, который пригласил его в Бурятию. Во время беседы глава государства рассказал, что для него значит победа. Об этом пишет издание «КП-Иркутск».

Ребенок спросил у политика, что для него есть победа в широком смысле, а не только в спорте. Путин ответил очень коротко и емко.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Вот это — самая большая победа», — говорится в сообщении от президента РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин не первый раз высказывается на эту тему. Также он говорил о победе в СВО. Глава государства говорит, что не сомневается в успехе российской армии. Бойцы РФ справятся со всеми поставленными задачами и уничтожат врага.