Путин коротко ответил, что для него означает победа

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин встретился со школьником Славой Казекиным, который пригласил его в Бурятию. Во время беседы глава государства рассказал, что для него значит победа. Об этом пишет издание «КП-Иркутск».

Ребенок спросил у политика, что для него есть победа в широком смысле, а не только в спорте. Путин ответил очень коротко и емко.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Вот это — самая большая победа», — говорится в сообщении от президента РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин не первый раз высказывается на эту тему. Также он говорил о победе в СВО. Глава государства говорит, что не сомневается в успехе российской армии. Бойцы РФ справятся со всеми поставленными задачами и уничтожат врага.