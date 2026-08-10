Жительница Екатеринбурга узнала после родов, что у нее рак четвертой стадии

Татьяна родила сына в сентябре 2024 года, а на следующий день врачи сказали, что у нее рак Фото: читатель «КП».

В сентябре 2024 года екатеринбурженка Татьяна Фирсова стала мамой. Однако на следующий день после родов женщина узнала, что у нее рак яичников четвертой стадии. Сейчас Татьяна пытается добиться компенсации от медицинских учреждений, в которых наблюдалась. Свою историю она рассказала «КП-Екатеринбург».

Татьяна с познакомилась с будущим мужем Павлом в 2020 году. Спустя два года пара решила завести ребенка. Естественным путем забеременеть не получалось, поэтому супруги обратились в Клинический институт репродуктивной медицины в Екатеринбурге. Беременность наступила с четвертой попытки ЭКО в январе 2024 года. Схватки у женщины начались 15 сентября.

- После рождения сына, я услышала, как врачи между собой говорили: «Посмотрите, у нее здесь очень много миом. Какая огромная киста. Ее надо срочно убирать». В итоге в течение полутора часов из меня все это удаляли, а материал отправили на гистологию, - рассказала Татьяна.

На следующий день пришли результаты: у Татьяны диагностировали четвертую стадию рака яичников. Женщину перевели в онкоцентр, где ей назначили химиотерапию. После четырех сеансов опухоли уменьшились в два с половиной раза. 25 декабря 2024 года Татьяне удалили матку, придатки, большой сальник и селезенку, практически полностью пораженную опухолью. Также врачи обработали метастаз в печени. После операции пациентка прошла еще четыре процедуры химиотерапии.

Летом 2025 года Татьяна подала иск в Кировский райсуд Екатеринбурга. Во время одного из заседаний суд назначил судебную экспертизу.

Судебная экспертиза (документы есть в распоряжении редакции. – Прим. ред.) выявила несколько дефектов в оказании медицинских услуг. В частности, в 2022 году, когда Татьяна готовилась к беременности, на УЗИ обнаружили новообразование. Тогда врачи заключили, что это небольшая киста размером 11 миллиметров.

- С высокой долей вероятности новообразование являлось первичным очагом серозной карциномы (злокачественной опухоли. – Прим. ред.). В условиях гестации существующая опухоль прошла путь от локального очага до IV стадии в форсированном темпе, - сказано в экспертизе. - Имела место ошибочная трактовка злокачественного новообразования как доброкачественного на этапе планирования беременности.

В Минздраве Свердловской области отказались от комментариев по данной теме, сославшись на врачебную тайну.