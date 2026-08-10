«Родина» обосновала иск к «Яблоку», однако партия его не признала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России начал рассмотрение иска партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Истец указывает на многочисленные нарушения, каждое из которых, по его мнению, является достаточным основанием для снятия партии.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, «Родина» утверждает, что «Яблоко» нарушило права интеллектуальной собственности: на сайте партии размещали эмблемы других партий без согласия, изображения Дмитрия Медведева и Виктории Бони, кадры из фильма «Война и мир», а также материалы, созданные с помощью нейросетей, без указания авторов и источников.

Кроме того, по мнению истца, после регистрации списка «Яблока» в Сети резко выросло число агитационных публикаций, авторами которых якобы выступали иностранные структуры и СМИ, а также лица, признанные в РФ иноагентами. На это, по подсчётам «Родины», было потрачено 88 млн рублей, что превышает предельный размер избирательного фонда.

В иске также упоминаются поддержка ЛГБТ*, экстремизм и возбуждение социальной розни. Отдельно заявитель указал на то, что 218 кандидатов от «Яблока» ещё до съезда получили уведомления об отсутствии иностранных активов, что, по мнению «Родины», нарушает закон на стадии выдвижения. Однако «Яблоко» иск не признало.

«Исковые требования не признаем в полном объеме», - заявил представитель партии в суде.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд России получил иск «Родины» об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму.

Позднее KP.RU сообщил, что Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.

* - движение признано экстремистским и запрещено в РФ