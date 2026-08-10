МИД Болгарии заявил послу Украины о недопустимости падения в стране дронов ВСУ Фото: REUTERS.

В Министерстве иностранных дел Болгарии прошла встреча главы ведомства Велиславы Петровой с послом Украины Олесей Илашчук на фоне проникновения украинского беспилотника в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

«Петрова выразила серьезную озабоченность болгарской стороны и подчеркнула, что любое несанкционированное проникновение в болгарское воздушное пространство недопустимо», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Болгария также потребовала от Украины передать всю информацию, которая позволила бы прояснить все обстоятельства с падением дрона.

Ранее в Минобороны Болгарии заявили, что упавший на территории страны беспилотник, вероятно, является дроном-приманкой «Майя», применяемым ВСУ. Инцидент произошел 8 августа, пострадавших в результате падения БПЛА не было.