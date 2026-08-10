Российской молодежи посоветовали не наглеть с зарплатой: подробности

Российской молодежи посоветовали не наглеть с зарплатой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Молодежи в России дали совет не наглеть при поиске работы. В частности, речь идет о требовании соискателями высокой зарплаты. Уровень оплаты труда не соответствует рынку. Об этом рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Эксперт согласился, что ожидание молодежи по зарплате в последнее время выросли. При этом стажерам при неполной занятости платят до 50 тысяч рублей, что соответствует рынку, но не устраивает зумеров.

Захаров отметил, что зарплата зависит от специальности, уровня образования и региона. А «зарплатная наглость» в требованиях не приводит к успеху. Важно соотносить претензии в выплатах с реальностью. Длительный поиск работы указывает на ошибки в действиях соискателя. Эксперт говорит, что не человек не найдет работу, если требует 500 тысяч рублей, а имеет навыки на 50 тысяч.

Ранее KP.RU рассказал, в каких отраслях зарплаты в 2026 году стали выше. Иногда рост выплат доходит до 185 тысяч.