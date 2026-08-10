Ксения Собчак показала архивное фото отца-политика в его день рождения, фото: телеграм-канал Собчак

Российская журналистка и бывшая телеведущая Ксения Собчак разместила в социальных сетях архивную семейную фотографию, на которой запечатлена с отцом Анатолием Собчаком, в день его рождения. Публикация появилась 10 августа.

"Папа, мы тебя с мамой очень любим. Сегодня моему папе не исполнилось 89 лет", - написала Собчак.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года. Юрист и профессор, он стал известен как первый мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы и прославился, прежде всего, как политик. Недавно президент России Владимир Путин встретился с его вдовой Людмилой Нарусовой, чтобы обсудить подготовку к 90-летию Собчака, включая создание оргкомитета.

Ранее KP.RU сообщил, что Собчак сравнила концерты Егора Крида и Вани Дмитриенко, назвав их "состязанием двух рыцарей" и отметила яркие шоу года, подчеркнув уникальность атмосферы.