Фигуристка Камила Валиева. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская фигуристка Камила Валиева продолжит творческий тандем с французским хореографом Бенуа Ришо — спортсменка намерена поставить у него ещё одну соревновательную программу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник, пишет "КП-Спорт".

Двадцатилетняя фигуристка прибыла во Францию для участия в тренировочном сборе, где у Ришо будет создана вторая постановка, предположительно произвольная. Напомним, в мае французский специалист уже посещал Новогорск и работал с Валиевой над короткой программой. Как отмечает источник, тогда Ришо специально задержался в России, чтобы провести хореографическую сессию с российской звездой.

Валиева возобновила соревновательную деятельность в январе после истечения срока дисквалификации и в грядущем сезоне вернётся на официальные старты. В настоящее время спортсменка проходит подготовку в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской.

Дисквалификация Камилы Валиевой завершилась 25 декабря 2025 года. В октябре 2025-го фигуристка возобновила тренировки в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. Бенуа Ришо — двукратный победитель премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший хореограф». Ранее он уже ставил программы Александре Трусовой, Евгению Семененко и другим российским фигуристам. Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт назвал сотрудничество Валиевой с Ришо важным для обмена опытом, отметив, что французский хореограф привнесёт в катание российской фигуристки что-то новое. Чемпионка мира Мария Бутырская уверена, что дуэт Валиевой и Ришо способен создать «произведение искусства, шедевр».

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Бенуа Ришо задержался в России ради Камилы Валиевой и приступил к постановке её программы, а также о том, что Валиева отметила 20-летие и продолжает подготовку к новому сезону и о том, что Камила Валиева блестяще выступила на шоу-турнире «Русский вызов – 2026».