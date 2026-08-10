Брат Качиньского заявил, что найдёт виновных в падении лайнера президента Польши Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ярослав Качиньский, брат погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского, заявил, что все причастные к крушению Ту-154 под Смоленском, находящиеся на территории Польши, будут установлены и понесут наказание.

Политик вновь возложил основную вину на Россию, однако посчитал, что в этом направлении вести поиски невозможно, поэтому усилия решил сосредоточить на внутренних «сообщниках». Об этом пишет Rzeczpospolita.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя ситуацию, занял иную позицию. Он заявил, что многочисленные теории о причинах авиакатастрофы не нашли подтверждения, а политические спекуляции вокруг неё, по его мнению, разрушили коллективную память о жертвах.

Напомним, катастрофа произошла в апреле 2010 года. В результате падения лайнера на территории Смоленской области погибли 96 человек, среди которых находился президент Лех Качиньский. Официальное расследование МАК установило причиной крушения ошибку экипажа, который на свой страх и риск сажал самолёт в катастрофически плохих условиях.