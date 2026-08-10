Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2026 14:23

Каталась на велосипеде и исчезала: в Крыму завершили поиски 12-летней девочки

В Крыму нашли тело пропавшей 12-летней девочки
Людмила МИТРОХИНА
Каталась на велосипеде и исчезала: в Крыму завершили поиски 12-летней девочки

Каталась на велосипеде и исчезала: в Крыму завершили поиски 12-летней девочки

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

7 августа в Джанкойском районе пропала 12-летняя девочка. Она просто каталась на велосипеде и исчезла. Об этом пишет издание «КП-Крым».

Поиски продолжались несколько дней, а позже было найдено тело школьницы. Труп нашли во дворе частного дома.

«Правда, к сожалению. Сегодня узнал от сотрудников полиции. Я просто в шоке», — рассказал очевидец трагедии журналистам «Комсомолки».

Он же заявил, что причастным к трагедии считают депутата. Правда, подтверждения вышесказанному нет. Следствие только начало работу по этому делу. Идет опрос очевидцев и проводятся другие мероприятия.

Ранее KP.RU сообщил, что в Тульской области пропала девочка. Поиски ее велись в лесу. Волонтеры и спасатели обнаружили несовершеннолетнюю живой в лесном массиве спустя несколько дней. Это настоящее чудо.