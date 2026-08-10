Каталась на велосипеде и исчезала: в Крыму завершили поиски 12-летней девочки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

7 августа в Джанкойском районе пропала 12-летняя девочка. Она просто каталась на велосипеде и исчезла. Об этом пишет издание «КП-Крым».

Поиски продолжались несколько дней, а позже было найдено тело школьницы. Труп нашли во дворе частного дома.

«Правда, к сожалению. Сегодня узнал от сотрудников полиции. Я просто в шоке», — рассказал очевидец трагедии журналистам «Комсомолки».

Он же заявил, что причастным к трагедии считают депутата. Правда, подтверждения вышесказанному нет. Следствие только начало работу по этому делу. Идет опрос очевидцев и проводятся другие мероприятия.

Ранее KP.RU сообщил, что в Тульской области пропала девочка. Поиски ее велись в лесу. Волонтеры и спасатели обнаружили несовершеннолетнюю живой в лесном массиве спустя несколько дней. Это настоящее чудо.