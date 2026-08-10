Лионель Месси. Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси инициирует судебное разбирательство против аргентинских средств массовой информации. Как сообщает журналист Фран Касаретто, поводом для иска стало вопиющее нарушение неприкосновенности частной жизни семьи футболиста в момент прощания с его отцом.

Несмотря на неоднократные просьбы родственников сохранить церемонию в закрытом формате, представители прессы вели фото- и видеосъёмку похорон, проходивших в окрестностях Росарио. Впоследствии эти кадры попали в социальные сети и публичные пространства, что глубоко возмутило семью Месси. По информации источника, футболист твёрдо намерен привлечь нарушителей к юридической ответственности за вторжение в личное пространство в столь тяжёлый для его семьи период.

Хорхе Месси, многолетний отец и агент Лионеля, ушёл из жизни 7 августа в больнице Росарио после продолжительной болезни. Закрытая церемония прощания состоялась 9 августа, однако репортёры проигнорировали запрет семьи и попытались вести съёмку. Теперь звёздный нападающий намерен защищать право своих близких на приватность в судебном порядке.

Хорхе Месси скончался 7 августа 2026 года в возрасте 68 лет в больнице Росарио после тяжёлой болезни. В январе того же года он впервые был госпитализирован в родном городе, после чего проходил обследования в клиниках США. На протяжении всей карьеры сына Хорхе являлся его официальным агентом и законным представителем. В разгар чемпионата мира-2026 Месси серьёзно рассматривал возможность срочного вылета на родину, чтобы навестить тяжело больного отца. Ранее один из аргентинских интернет-каналов в прямом эфире распространил фейк о кончине Хорхе Месси, который вскоре был опровергнут. В 2016 году суд приговорил отца и сына Месси к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в Испании, которое позднее было заменено штрафами.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Лионель Месси прилетел в Аргентину на похороны отца Хорхе Месси, а также о том, что не стало Хорхе Месси — отца капитана сборной Аргентины и о том, что аргентинский канал извинился за ложь о смерти отца Месси.