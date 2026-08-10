«Русская ракета» в Японии: Трусова и Гуменник — в списке участников первого за четыре года международного старта

Фигуристка Саша Трусова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал заявочные списки участников турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября. В число приглашённых вошли несколько ведущих российских фигуристов, для которых эти соревнования станут первыми взрослыми международными стартами после того, как ISU разрешил спортсменам из России выступать в нейтральном статусе, пишет "КП-Спорт".

В мужском одиночном катании Россию представят чемпион страны Пётр Гуменник, а также Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Резервными одиночниками заявлены Владислав Дикиджи и Николай Угожаев. В женском одиночном катании в основной состав вошли Анна Фролова, Камилла Нелюбова и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (до замужества — Трусова). В запасе — Дина Хуснутдинова и Мария Захарова.

В парном катании заявлены три дуэта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, а также Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. В танцах на льду выступят Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Запасными в этой дисциплине значатся Анна Щербакова и Егор Гончаров. Все российские атлеты будут выступать на турнире в нейтральном статусе без национальной символики.

Турнир Kinoshita Group Cup в Токио станет знаковым событием для российского фигурного катания — это первые международные старты для российских спортсменов после почти четырёхлетнего перерыва, связанного с отстранением. Ещё 30 июня ISU официально объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси на турниры под своей эгидой с сезона 2026/2027 при условии выступления в нейтральном статусе. 7 августа ISU присвоил нейтральный статус AIN2 Камиле Валиевой, Александре Игнатовой (Трусовой), Петру Гуменнику и ещё более 60 российским фигуристам. Ранее стало известно, что Трусова отказалась от участия в ледовом шоу Ильи Авербуха, запланированном на 5 сентября, чтобы выступить на турнире в Токио. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года возвращается в спорт после паузы, связанной с рождением сына 6 августа 2025 года. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментируя решение ISU, отметила, что союз «украл у российских фигуристов несколько лет».

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Александра Трусова подала заявку на «Челленджер» в Токио и оформляет визу, а также о том, что Трусова и Валиева получили нейтральный статус ISU 7 августа и о том, что ISU допустил российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе с сезона-2026/27.