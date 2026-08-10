Суд признал законным перевод блогера Дианы Шурыгиной в СИЗО Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Московский городской суд оставил в силе решение о заключении под стражу блогера Дианы Шурыгиной, обвиняемой по уголовному делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в Мосгорсуде

"Апелляционная инстанция Московского городского суда 10 августа 2026 года оставила без изменения постановление Троицкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Шляниной Дианы Алексеевн", - сказано в заявлении.

Ранее суд ужесточил меру пресечения фигурантке, заменив домашний арест на содержание в следственном изоляторе из-за нарушения установленных запретов — блогер пользовалась мобильным телефоном.

Уголовное дело в отношении Шурыгиной было возбуждено в связи с созданием и распространением откровенного контента. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.