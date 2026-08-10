Минсельхоз: в РФ с начала года сбор зерна превысил 72 млн тонн Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года сбор зерновых и зернобобовых культур в России превысил 72 млн тонн, обогнав показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

В ведомстве заявили об обмолоте 18,6 млн гектаров. Уборочная кампания идет быстрее прошлогодней в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах.

Ключевая культура — пшеница — преодолела экватор. С 14,8 млн га получено более 60 млн тонн, что на 6 млн тонн больше, чем в 2025 году. Средняя урожайность выросла до 41 центнера с гектара. Лидерами стали Краснодарский край, а также Брянская, Курская и Калининградская области, где собирают около 60 ц/га.

В министерстве подчеркивают, что успехи достигнуты благодаря системному росту производительности: внедрению передовой селекции, удобрений, цифровых технологий и средств защиты растений.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что рассчитывает на хороший урожай зерновых в 2026 году, отметив технологическую подготовку страны.