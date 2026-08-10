«Нервные клетки ещё живы»: Мельникова всё-таки летит на чемпионат Европы после визового кошмара

Гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась эмоциями в связи с визовым кризисом, разгоревшимся перед чемпионатом Европы в Хорватии. В своём телеграм-канале спортсменка призналась, что пережила серьёзный стресс за последние дни, однако теперь вместе с командой вылетает в Загреб, где завтра состоится официальное опробование снарядов, пишет "КП-Спорт".

Напомним, 7 августа посольство Хорватии в Москве уведомило об отказе в выдаче въездных документов девятерым членам российской делегации из 65 человек. В числе не получивших визы оказались ведущие гимнастки женской сборной — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Формальной причиной отказа, согласно уведомлению, стало «не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». При этом все заявки подавались одновременно с идентичным пакетом документов, а остальные 56 человек визы получили без проблем.

Спустя три дня вопрос был пересмотрен в положительную сторону для четырёх гимнастов, включая Мельникову и Калмыкову. Однако в отношении остальных пяти членов сборной решение об отказе осталось в силе — в их числе олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Мельникова и Калмыкова уже отправились в Загреб, где с 13 по 23 августа пройдёт чемпионат Европы. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна. Это первенство является отборочным этапом к чемпионату мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

26-летняя Мельникова — чемпионка Игр в Токио в командном многоборье, трёхкратная чемпионка мира, а также серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпиад.

В Федерации гимнастики России (ФГР) назвали отказ хорватских властей в выдаче виз «опасным прецедентом», фактически позволяющим административным решениям влиять на итоговый состав участников квалификационного турнира. В организации подчеркнули, что женской сборной России предстоит выходить на старт резервным составом, что значительно снижает её шансы на успешную квалификацию. Руководство ФГР направило уведомления в World Gymnastics и European Gymnastics с требованием повлиять на ситуацию. Европейский гимнастический союз ранее официально объявил, что российские атлеты не смогут использовать национальный флаг и гимн на чемпионате Европы в Загребе. Хорватское правительство постановило полностью исключить демонстрацию национальной атрибутики России на протяжении всего первенства. В пресс-службе European Gymnastics заявили, что принимают это решение и будут согласовывать детали его исполнения с Международной федерацией.

Ранее КП-Спорт писал о том, что Федерация гимнастики России назвала отказ Хорватии в визах опасным прецедентом, а также о том, что лидеры сборной России по спортивной гимнастике не получили визы на ЧЕ в Хорватии за двое суток до вылета и о том, что Европейский гимнастический союз разрешил россиянам выступать в Загребе, но без флага и гимна.