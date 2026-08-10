Владислав Головин: «Единая Россия» поддержит студентов и молодых специалистов на старте карьеры

Герой России, руководитель Главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин рассказал о работе "Единой России" над расширением инициатив по трудоустройству молодежи. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» продолжит разрабатывать меры поддержки и новые инициативы, способствующие профессиональному развитию молодых людей, заявил член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин. Для этого необходимо совершенствовать уже имеющиеся механизмы и создавать новые, отметил начальник Главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

По его словам, ключевыми моментами в этом вопросе являются три задачи: чтобы каждый молодой специалист мог реализовать свой потенциал на благо страны, получая при этом достойную зарплату и имея возможность профессионально развиваться.

«В последнее время я много езжу по разным регионам страны, встречаюсь с молодежью, слышу их вопросы и понимаю, насколько важна системная работа по созданию новых рабочих мест и поддержке молодых специалистов. Депутаты «Единой России» последовательно реализуют комплекс мер, направленный на развитие условий для трудоустройства и карьерного роста, бесшовного перехода по линии «вуз/суз — рабочее место», - рассказал Владислав Головин.

Он напомнил, что в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» за последний год организовали около 57 тысяч мероприятий – от ярмарок вакансий и профориентационных туров до карьерных мастерских. Более 5 миллионов ребят приняли в них участие, при этом свыше 1,3 миллиона нашли работу.

Еще одно важное направление – расширение системы наставничества для передачи опыта молодым специалистам.

«Развивается система наставничества, где опытные специалисты помогают начинающим, проходят стажировки на ведущих предприятиях», - рассказал Герой России.

Партия активно развивает проект «Профессионалитет» (его основная задача – подготовка кадров под конкретные запросы работодателей), а также уделяет большое внимание созданию образовательно-производственных кластеров и открытию при вузах «Передовых инженерных школ».

По инициативе «Единой России» были приняты важные законопроекты, упрощающие трудоустройство несовершеннолетних и студентов. Так, ребята в возрасте от 14 до 18 лет теперь могут официально подрабатывать во время летних каникул, что особенно важно для студенческих отрядов.

С 2023 года учащиеся старших курсов могут преподавать в детских садах и в начальных классах. А у выпускников вузов появилась возможность занимать должности учебно-вспомогательного персонала в университетах и научных организациях.

Внесенные в законодательство изменения уже принесли положительные результаты. Уровень занятости среди молодых людей от 15 до 29 лет достиг почти 94%. Безработица в этой же возрастной категории снизались более чем в два раза - с 10,7% до 5,2%.

Напомним, Владислав Головин входит в пятерку лидеров партийного списка «Единой России». Кроме него лидерами списка являются министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, мэр Москвы Сергей Собянин и Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.