Терапевт предупредила об опасности сильных отеков в жару

Врач призвала не игнорировать отеки в жаркую погоду. Фото: Shutterstock.

Летом отеки могут появляться из-за жары и нарушения водно-солевого баланса, однако выраженная отечность не считается нормальной реакцией организма. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, почему в жаркую погоду важно следить за количеством жидкости и когда стоит обратиться к специалисту. Об этом пишет ОТР.

«Если у нас нарушение водно-солевого обмена и недостаток жидкости в организме, то это может вызвать катаклизм, потому что это как раз те самые риски тромбообразования, которые повышаются. Поэтому надо обязательно обращаться к врачу», – призвала Лапа.

По словам терапевта, в жару человек активно потеет и теряет не только воду, но и соли. Нарушение водно-солевого баланса может способствовать появлению отеков, поэтому важно поддерживать достаточное потребление жидкости. При этом любые регулярно возникающие отеки, в том числе заметные следы от обуви на ногах к вечеру, врач советует не игнорировать.

Особенно внимательно следить за такими симптомами нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Специалист призвала не подбирать лечение самостоятельно, поскольку выраженная отечность может требовать медицинского обследования и терапии, назначенной врачом.

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