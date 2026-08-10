«Чему тут радоваться?»: Фетисов жёстко прошёлся по нейтральному статусу Валиевой

Фигуристка Камила Валиева. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал эйфорию вокруг получения Камилой Валиевой нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU). По его убеждению, прежде чем радоваться допуску к международным стартам, фигуристке следовало бы восстановить справедливость в отношении своей главной награды. Такое мнение легендарный хоккеист высказал в беседе с ТАСС, пишет "КП-Спорт".

Поводом для заявления послужила новость о том, что ISU 7 августа присвоил нейтральный статус AIN2 ещё 22 российским фигуристам, включая Валиеву и серебряного призёра Олимпийских игр Александру Игнатову (до замужества Трусову). Фетисов, комментируя это решение, занял принципиальную позицию:

«Я бы Камиле, прежде всего, золотую олимпийскую медаль вернул. А потом уже бы радовался нейтральному статусу. Если кому-то он нравится, то мне нет, чему тут радоваться?» — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в её пробе, взятой в декабре 2021 года, обнаружили триметазидин. Срок отстранения отсчитывался с даты сдачи пробы (25 декабря 2021 года) и истёк 25 декабря 2025 года. В рамках этого решения ISU аннулировал все результаты спортсменки после 25 декабря 2021 года, включая золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире, которым была лишена и вся сборная России. Теперь, после завершения дисквалификации, фигуристка возобновила тренировки в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки и готовится к возвращению на международную арену.

Решение ISU о предоставлении нейтрального статуса Валиевой и ещё более 60 российским фигуристам стало важным этапом возвращения отечественных атлетов на международную арену после почти четырёхлетнего перерыва. Ещё 30 июня 2026 года ISU официально объявил о допуске спортсменов из России и Беларуси на турниры под своей эгидой с сезона 2026/2027 при условии выступления в нейтральном статусе без флага и гимна. Первым крупным стартом для Валиевой может стать турнир серии «Челленджер» в Токио, запланированный на 4–6 сентября. Ранее Светлана Журова отмечала, что мир с нетерпением ожидает выступления Валиевой на соревнованиях, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал получение нейтрального статуса «большой радостью». В то же время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предпочло воздержаться от комментариев по поводу допуска фигуристки.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Валиева и Трусова получили нейтральный статус ISU 7 августа, а также о том, что Камила Валиева ушла от Тутберидзе, потеряла золото Олимпиады в Пекине и готовится вернуться после допинг-скандала и о том, что WADA отказалось комментировать получение нейтрального статуса Валиевой.