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НовостиПолитика10 августа 2026 15:21

Зюганов наградил Лукашенко Ленинской премией ЦК КПРФ

Лукашенко получил награду от главы КПРФ Зюганова
Сергей КУДРИН
Зюганов наградил Лукашенко Ленинской премией ЦК КПРФ

Зюганов наградил Лукашенко Ленинской премией ЦК КПРФ

Фото: REUTERS.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко диплом и почётный нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Церемония прошла во Дворце Независимости в Минске, о чём сообщило агентство БелТА 10 августа.

Лукашенко стал обладателем премии в 2024 году за свои усилия по продвижению идей многополярности, вклад в развитие Союзного государства, сохранение исторической памяти и ценностей советской эпохи, а также укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

Президиум ЦК КПРФ единогласно присудил премию белорусскому лидеру, вручив нагрудный знак с изображением Ленина на золотом фоне. Премия, возрождённая в 2017 году, вручается за вклад в общественную, производственную, научную и культурную деятельность. За это время лауреатами стали 45 человек.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко принял награду с улыбкой, пошутив, что "наконец-то найдено легендарное золото партии".