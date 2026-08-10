Зюганов наградил Лукашенко Ленинской премией ЦК КПРФ Фото: REUTERS.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко диплом и почётный нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Церемония прошла во Дворце Независимости в Минске, о чём сообщило агентство БелТА 10 августа.

Лукашенко стал обладателем премии в 2024 году за свои усилия по продвижению идей многополярности, вклад в развитие Союзного государства, сохранение исторической памяти и ценностей советской эпохи, а также укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

Президиум ЦК КПРФ единогласно присудил премию белорусскому лидеру, вручив нагрудный знак с изображением Ленина на золотом фоне. Премия, возрождённая в 2017 году, вручается за вклад в общественную, производственную, научную и культурную деятельность. За это время лауреатами стали 45 человек.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко принял награду с улыбкой, пошутив, что "наконец-то найдено легендарное золото партии".