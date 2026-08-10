Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховщиков сейчас убыточно Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 10 августа, в понедельник, что ОСАГО в текущих условиях убыточно для страховых компаний. Об этом председатель ЦБ высказалась на заседании президиума Государственного совета.

"Сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточно на 103%. То есть они выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают", - заметила Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ призвала вывести этот вид страхования из убыточной зоны. При этом она отметила, что любые возможные отчисления от прибыли, если она появится, не должны приводить к простому росту тарифов для автовладельцев.

Ранее KP.RU писал, что с 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО, утверждённые Центробанком: водители могут вернуть часть стоимости полиса при отказе до начала его действия, а также упразднена конкретная сумма выплаты при европротоколе. Также изменения коснулись документации для заключения договора при использовании машины супругом погибшего участника СВО.