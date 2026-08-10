Клава Кока и Дима Масленников улетели в США сразу после свадьбы

Пара объявила о помолвке в апреле этого года. Фото: Федор Бородин

После тайной свадьбы Клава Кока и Дима Масленников почти сразу отправились в свадебное путешествие. Молодожены не стали надолго задерживаться после торжества и уже начали отдых за границей. Об этом пишет Super.ru.

По информации издания, супруги выбрали для первой части путешествия в США. Уже 8 августа, всего через несколько дней после свадьбы, они побывали на концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе.

Само торжество Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайно 5 августа в Москве. Свадьба прошла в старинной усадьбе, где ранее снимали сериал «Закрытая школа». Певица появилась в белом платье со шлейфом и длинной фатой, а блогер выбрал белоснежный костюм.

Напомним, о помолвке пара объявила в апреле, хотя их отношения начались после многолетней дружбы. Они познакомились еще в середине 2010-х на одном из мероприятий. Переломный момент в их отношениях случился лишь летом 2025 года.