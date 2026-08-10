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НовостиОбщество10 августа 2026 15:37

Россияне снижают градус: почему продажи алкоголя в ресторанах РФ рухнули за последние несколько месяцев

«Коммерсант»: продажи алкоголя в ресторанах в РФ упали на 42%
Людмила МИТРОХИНА
Россияне снижают градус: почему продажи алкоголя в ресторанах РФ рухнули за последние несколько месяцев

Россияне снижают градус: почему продажи алкоголя в ресторанах РФ рухнули за последние несколько месяцев

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России за последние несколько месяцев рухнули продажи алкоголя в ресторанах. В целом на 42%. Об этом пишет издание «Коммерсант». В материале объясняется, почему россияне стали «снижать градус». Оказывается, всему виной несколько причин.

При этом продажи алкоголя в магазинах почти не изменились — падение на 0,5%. Вероятно, алкоголь в общепите не пользуется спросом из-за высокой наценки — 200-300%. Также есть мнение, что россияне в целом начали меньше употреблять алкоголь. Молодое поколение стремится к здоровому образу жизни, а в рестораны ходит для общения и употребления гастрономических изысков, алкоголь не первостепенен.

Ранее KP.RU сообщил, что в России увеличилось производство двух видов алкогольной продукции. При этом россияне стали часто покупать слабоалкогольные напитки, а продажи водки, наоборот, упали.