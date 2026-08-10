Разрушительное землетрясение унесло минимум 18 жизней в Перейре Фото: Shutterstock.

По меньшей мере 18 человек стали жертвами землетрясения в колумбийском городе Перейра, как сообщил мэр города Маурисио Саласар. Заявление главы Перейры приводит местная радиостанция Caracol.

"Мэр Перейры подтвердил, что на данный момент 18 человек погибли в результате землетрясения", - сообщается в эфире радио.

Сейсмологическая служба Колумбии уточнила, что магнитуда землетрясения, которое произошло в стране, достигла 7,4. Последствия сдвигов земной коры ещё предстоит уточнить, общее число пострадавших и разрушенных зданий остаётся неизвестным.

Ранее KP.RU сообщил, что 6 августа на севере Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Колебания земной коры зафиксированы между посёлками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе, в 150 километрах от Алапаевска. Эпицентр находился в лесной местности, поэтому местные жители, вероятно, не ощутили землетрясение.