Дал яд и закопал тело: стали известны подробности дела о пропаже 12-летней девочки в Крыму

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму возбудили уголовное дело против 64-летнего мужчины по факту обнаружения закопанной 12-летней девочки в его дворе. Им оказался бывший чиновник, а ныне глава сельского ДК. Его арестовали на два месяца. Об этом говорится в заявлении регионального отдела Следственного комитета России.

«Судом сегодня, 10 августа 2026 года, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в заключении ведомства.

Нужно отметить, что обвиняемый дал газовый баллончик бытового назначения девочке. Школьница употребила содержимое, что являлось для нее ядом. Девочка потеряла сознание, а потом скончалась. Пенсионер пытался скрыть следы преступления, закопав ее тело во дворе. Об этом пишет издание «КП-Крым». Следствию придется установить мотивы бывшего чиновника в совершении преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что 12-летняя девочка каталась на велосипеде, а потом просто исчезла. Ее искали несколько дней, пока не обнаружили труп несовершеннолетней во дворе частного дома.