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НовостиОбщество10 августа 2026 16:06

В Госдуме предложили изменить формат государственных регистрационных автономеров

Депутаты предложили изменить формат регистрационных автономеров с использованием четырех буквенных и двух цифровых символов
Мария МАМАЕВА
В Госдуме предложили изменить формат государственных регистрационных автономеров

В Госдуме предложили изменить формат государственных регистрационных автономеров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Государственной думе предложили внести изменения в формат государственных регистрационных автономеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Представляется целесообразным предусмотреть возможность перехода <...> к формату, предусматривающему использование четырех буквенных и двух цифровых символов», - говорится в письме депутатов ГД, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Также в Госдуме предложили альтернативный вариант с форматом регистрационных автономеров, при котором можно использовать две цифры и две буквы. Также инициатива предполагает сохранение установленных размером регистрационного знака.

Как считают депутаты, это позволит увеличить количество возможных комбинаций для их использования в субъектах РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд России разрешил магнитные рамки для государственных номеров на автомобилях. Как подчеркнули в ВС, наличие пустой магнитной рамки, которая не мешает идентификации знака, не является нарушением.